Engenhão virou ‘praça de guerra’, relata ator de Tropa de Elite

O ator Sandro Rocha, conhecido por interpretar um miliciano no filme Tropa de Elite, comparou o entorno do Engenhão a “uma praça de guerra”. Ele relatou ter ouvido tiros, visto correria e cadeiras arremessadas. “Estamos aqui no Engenhão, são 18h15. Isso aqui está uma praça de guerra, sem polícia, pouca polícia no Engenhão. Já saiu tiro”, afirmou o ator, em transmissão ao vivo pelo Facebook.

“É o caos que a gente vive no Rio de Janeiro. Não tem entretenimento, não tem mais nada. A quantidade de tiro que teve aqui, vou te falar, e tem três carros da polícia aqui. Não tem segurança. Faço um apelo aos amigos do 3º (batalhão, do Méier) para chegarem aqui”, afirma o ator.

A confusão ocorreu quando torcidas do Flamengo e do Botafogo se enfrentaram. Torcedores do setor norte chegaram a se deitar entre as cadeiras da arquibancada, com medo dos tiros.

A assessoria da Polícia Militar informa que a patrulha está sendo feita pelo Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (GEPE), com apoio de outras unidades, entre elas o Batalhão de Ação com Cães (BAC) e policiais do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA). As ruas de acesso estão patrulhadas pelo 3º BPM (Méier) com apoio do Batalhão de Polícia de Choque.

(Com Estadão Conteúdo)