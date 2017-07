Em férias, Neymar canta em show de Wesley Safadão

O cantor Wesley Safadão reuniu famosos em seu show “Garota White”, ontem à noite em São Paulo. Com open bar, a apresentação é caracterizada pelo público vestido de branco.

Entre os famosos da plateia estavam os jogadores Neymar Júnior e Gabriel de Jesus, do Barcelona e Manchester City, respectivamente. Os dois chegaram a subir ao palco para cantar uma música com Wesley Safadão.

Diferentemente dos outros, Gabriel foi ao show vestido de preto. Nas redes sociais, ele disse que a ‘culpa foi do Neymar’. “Da próxima vez vou de branco”.

Aproveitando o resto de suas férias no Brasil, o jogador de 25 anos se reapresentará ao Barcelona na próxima quarta-feira para dar início à pré-temporada 2017/2018, a qual lhe reserva a Copa do Mundo pela Seleção, além dos compromissos com clube catalão.

Também chamou atenção no show a passagem da vencedora do BBB de 2017, Emily Araújo. Ela chegou acompanhada de Jota Amâncio, amigo de Neymar.

Recentemente, ela causou polêmica ao ser chamada o público de um show sertanejo de ‘pobre’. “Eu sou rica, eu sou rica”, gritava ela do camarote do show.