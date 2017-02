Democratas fazem protesto anti-Trump no Super Bowl

O Super Bowl ainda nem começou e já pipocam protestos contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao redor da arena NRG, onde as ligas New England Patriots e Atlanta Falcons se enfrentam logo mais, em Boston (EUA). Por volta das 16 horas (horário de Brasília), cerca de 500 pessoas se reuniram para uma marcha pelo centro da cidade e caminharam até o estádio gritando palavras de ordem e exibindo cartazes anti-Trump. Cerca de 15 policiais montados a cavalo foram acompanharam o protesto de perto. Um helicóptero circulou da Polícia também fez sobrevoos.

De acordo com a polícia, os manifestantes pertencem ao partido democrata local (ACLU) e ao Partido Comunista, entre outras agremiações menores que fazem oposição ao republicano. Há ainda uma grande expectativa que a cantora Lady Gaga, que se apresentará no famoso Show do Intervalo, também faça protestos contra Trump, já que ela é conhecida no mundo por por suas polêmicas e principalmente porque fez campanha para Hillary Clinton no ano passado.