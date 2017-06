Curry x LeBron: Quem tem números melhores na temporada da NBA

Ambos são os maiores craques dos finalistas da NBA pela terceira vez seguida. Stephen Curry, do Golden State Warriors, e LeBron James, do Cleveland Cavaliers, farão o tira-teima da decisão: Curry venceu em 2015 e James em 2016. Mas quem tem números melhores na atual temporada?

LeBron James leva a melhor na maioria dos quesitos, o que pode ser explicado pela importância que tem no time do Cavaliers. Um novo título para a equipe passa pela boa forma de seu grande craque. Já o Warriors, com uma grande equipe, com Klay Thompson e Kevin Durant, depende menos de Curry. Isso pode ser observado na média de minutos que cada um tem na temporada. As vantagens de Curry estão nos arremessos, seja de três pontos, seja em lances livres.

Veja a comparação entre os craques nesta temporada da NBA