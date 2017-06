Cristo Redentor terá iluminação para homenagear Guga

Nesta quinta-feira, quando se completam os 20 anos da primeira conquista de Gustavo Kuerten em Roland Garros, as cores azul e amarelo que fizeram sucesso no famoso uniforme do ex-tenista serão utilizadas para homenageá-lo. Em uma ação da Federação Francesa de tênis, as cores iluminarão o Cristo Redentor.

O monumento será iluminado a partir das 20h30, após um acordo entre a Federação com a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Na França, Guga foi recebido com festa da organização do torneio francês e de um patrocinador no início do torneio, no dia 28. Nróximo domingo, dia da final da chave masculina, ele será homenageado pelo Hall da Fama Internacional do Tênis, com apoio da Federação Francesa. O evento aconterá antes do início da grande decisão na quadra Philippe Chatrier, a principal do torneio.

(Com Estadão Conteúdo)