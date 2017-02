Copa do Brasil é aberta com 20 jogos e novo regulamento

A Copa do Brasil, competição mais democrática do futebol brasileiro por ter a participação de clubes de todos os Estados, inicia sua edição de 2017 na noite desta quarta-feira e com um novo formato. No total, serão 40 confrontos na primeira fase, 20 deles marcados para esta semana. O destaque desta quarta-feira é o tricampeão Corinthians que visita a Caldense, em Poços de Caldas, às 21h45 (horário de Brasília).

Pelo novo regulamento da competição, os duelos da primeira fase serão definidos em jogo único – quem vencer avança e, em caso de empate, o visitante será o classificado. As oito equipes que jogarão a Copa Libertadores de 2017 (Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético-MG, Botafogo, Atlético-PR, Grêmio e Chapecoense) entrarão direto nas oitavas de final, assim como o campeão da Série B (Atlético-GO), o campeão da Copa do Nordeste (Santa Cruz) e o campeão da Copa Verde (Paysandu).

Na segunda fase as vagas também serão definidas por meio de jogo único, mas desta vez em caso de empate a determinação da classificação ocorrerá com disputa por pênaltis. Neste ano, a competição terá oito fases e vai de 8 de fevereiro a 12 de outubro – em 2016, o Grêmio conquistou o título em 7 de dezembro. O campeão garante uma das vagas do Brasil para a Copa Libertadores da temporada seguinte.

Jogos desta semana

O renovado Corinthians do técnico Fábio Carille vai até Poços de Caldas para visitar a Caldense. O time mineiro deixou o Estadual de lado neste começo de temporada para focar exclusivamente na partida e confia na classificação histórica. Outros quatro clubes paulistas vão estrear nesta noite: a Ponte Preta vai até Campina Grande (PB) para visitar o Campinense, às 19h30; às 20h30, o Audax recebe o América-RN em Osasco, o São Bento recebe o Paraná e a Ferroviária enfrenta, também em casa, o ASA de Arapiraca. O São Paulo do técnico Rogério Ceni estreia na quinta-feira, no Maranhão, diante do Moto Club.

Quarta-feira

17h – Murici-AL x Juventude-RS

19h15 – Vitória da Conquista-BA x Coritiba

19h30 – Campinense-PB x Ponte Preta

Luziânia-DF x Vitória

20h30 – Ferroviária x ASA-AL

PSTC-PR x Ypiranga-RS

Audax x América-RN

São Bento x Paraná-PR

21h30 – São Francisco-PA x Botafogo-PB

Sete de Setembro-MS x River-PI

São Raimundo-RR x Boa Esporte-MG

Altos-PI x CRB-AL

Rondoniense-RO x Cuiabá-MT

Gurupi-TO x Londrina

21h45 – Caldense-MG x Corinthians

22h30 – CSA-AL x Sport

23h30 – Atlético-AC x América-MG

Quinta-feira

19h15 – São José-RS x Sampaio Corrêa-MA

21h – Santos-AP x Vasco

21h30 – Moto Club-MA x São Paulo