China planeja fazer final olímpica do futebol em 2020

A Federação de Futebol Chinesa anunciou nesta quarta-feira seu plano de ação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020: chegar à final do futebol masculino, segundo a agência de notícias local Global Times. Além da Olimpíada, outra importante meta da seleção chinesa é chegar às semifinais da Copa da Ásia, em 2019. “Os últimos dois anos mostraram grandes conquistas na reforma do futebol dentro do país”, decretou Cai Zhenhua, presidente da federação e vice-ministro do Esporte. “A performance da seleção chinesa é apenas um dos critérios de evolução desta reforma”.

Nos últimos dois anos, foram abertas mais de 9.000 escolinhas de futebol, e agora são mais de 14.000 pelo país. A meta chegar a 20.000 até o final deste ano.

Em olimpíadas, a China nunca passou da fase de grupos e esteve em apenas uma Copa do Mundo, em 2002, sediada por Japão e Coreia do Sul, em que ficou com o último lugar do Grupo C, mesma chave do Brasil.

(Com agência EFE)