Chapecoense estreará em 2017 em amistoso contra o Palmeiras

O primeiro adversário da Chapecoense após a tragédia aérea na Colômbia será o mesmo do seu último compromisso antes do acidente. Nesta quinta-feira, o clube catarinense confirmou que enfrentará o Palmeiras em amistoso no dia 21 de janeiro, às 16h30, na Arena Condá.

No fim de semana anterior ao desastre aéreo, a Chapecoense foi a rival do Palmeiras na partida em que o time paulista assegurou o título do Campeonato Brasileiro com uma vitória por 1 a 0, no Allianz Parque, com o gol marcado pelo lateral-direito Fabiano – ex-Chapecoense. Agora, no dia 21, os times voltarão a se encontrar, mas em um contexto bastante diferente.

O Palmeiras arcará com os custos da realização da partida na Arena Condá e toda a arrecadação com os ingressos ficará com o time da casa. O ex-presidente Paulo Nobre tinha ótima relação com a diretoria da Chapecoense, especialmente com o presidente Sandro Pallaoro, uma das vítimas fatais do trágico acidente com o avião da empresa boliviana LaMia.