Ceni sofre sua 1ª derrota como técnico do São Paulo para o Audax

Rogério Ceni sofreu o primeiro revés em sua carreira de técnico na derrota do São Paulo para o Audax por 4 a 2, na Arena Barueri, neste domingo, pela rodada inicial do Campeonato Paulista. Ele já imaginava que seria uma partida complicada diante de um time bem montado pelo técnico Fernando Diniz, mas não esperava que sua defesa tivesse uma atuação tão ruim na estreia no Campeonato Paulista.

Com duas equipes dispostas a atacar, o jogo começou bem aberto, com chances para os dois lados. Logo de cara, Luiz Araújo roubou a bola e invadiu a área com liberdade. Ele chutou, mas o goleiro Felipe Alves espalmou. Não demorou muito para o Audax fazer o primeiro gol, com Marquinho, que aproveitou uma sequência de erros da defesa do São Paulo.

O time do Morumbi ainda pensava em esboçar uma reação quando, em uma jogada de ataque, a defesa do São Paulo foi envolvida e após dois toques de calcanhar, Pedro Carmona fez o segundo, deixando a pequena torcida quieta na Arena Barueri.

Em pouco tempo, veio o empate, com dois gols de Chávez, um aproveitando bom passe de Cueva no meio da área e outro após assistência de Rodrigo Caio. O Audax sentiu o golpe, caiu de rendimento e o próprio Fernando Diniz gritava muito com seus atletas para acertar a marcação no time adversário.

Após o intervalo, o Audax voltou a ficar à frente do marcador em um lance de bola parada que Felipe Rodrigues aproveitou. O técnico Fernando Diniz já havia sido expulso, mas com a vantagem, o time suportou a pressão do São Paulo, que perdeu gols e desperdiçou bons contra-ataques.

Ceni até tentou colocar fôlego novo na equipe, com João Schmidt e Gilberto, mas um pênalti de Buffarini em Gabriel Leite praticamente acabou com as chances de reação do São Paulo. Pedro Carmona bateu com perfeição, fez o quarto gol de sua equipe e decretou a vitória do Audax no Paulista e a primeira derrota de Ceni na carreira.

O próximo compromisso do São Paulo vai ser pela Copa do Brasil, na quinta-feira, diante do Moto Club, em São Luís. Um dia antes, o Audax receberá o América de Natal, em Osasco, pelo torneio nacional.

(Com Estadão Conteúdo)