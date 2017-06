CBB anuncia fim da suspensão da Fiba ao basquete brasileiro

O basquete brasileiro poderá voltar a disputar competições internacionais. Nesta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) informou que a Federação Internacional de Basquete (Fiba) retirou a suspensão imposta em novembro do ano passado. Com isso, seleções e clubes do país poderão voltar a participar de torneios internacionais a partir de julho.

O órgão máximo do basquete mundial havia punido a CBB por irresponsabilidades administrativas da antiga gestão. Em comunicado divulgado pela CBB, o novo presidente da entidade, Guy Peixoto Jr. comemorou o fim do veto da entidade e já traçou os novos passos para continuar recuperando o basquete brasileiro.

“Trata-se de um dia a ser comemorado, pois recoloca o Brasil em evidencia positiva e nos dá a chance de fazer ainda mais ações em prol do crescimento e desenvolvimento do esporte que tanto amamos”, escreveu o dirigente, que assumiu em março em meio à grave crise do esporte nacional.

Guy Peixoto Jr citou os próximos passos de sua gestão, que incluem a contratação dos novos treinadores das seleções, o retorno de verbas do COB pré-definidas pela Lei Agnelo Piva; negociação com patrocinadores, lançamento de um novo site e construção de um novo centro de treinamento, entre outros.