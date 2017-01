Brasileiro faz gol contra e enfurece torcida do Real Madrid

Um brasileiro vem tirando a torcida do Real Madrid do sério. O lateral-direito Danilo, ex-Santos, já vinha sendo muito criticado – o técnico Zinedine Zidane teve de sair em sua defesa ao longo da semana – e, para piorar, nesta quarta-feira o jogador marcou um gol contra (seu segundo na temporada) na partida que eliminou o Real Madrid da Copa do Rei, com empate em 2 a 2 diante do Celta, em Vigo.

Danilo até vinha fazendo uma boa partida, mas levou incrível azar no lance. No fim da primeira etapa, John Guidetti invadiu a área do Real Madrid e bateu rasteiro. O goleiro Kiko Casilla fez a defesa, mas a bola rebateu no lateral brasileiro, que vinha voltando, e entrou. O jogo terminou empatado e, como havia perdido na ida, no Santiago Bernabéu, por 2 a 1, o Real Madrid foi eliminado nas quartas de finais.

Clique e assista ao gol contra de Danilo

Após a partida, torcedores do Real Madrid protestaram contra o brasileiro com postagens – e, claro, memes. Os jornais locais também não perdoaram. “Foi pura má sorte, mas parece ser seu destino ser o protagonista negativo”, escreveu o diário AS. Pesou contra o brasileiro o fato de este ter sido o segundo gol contra da temporada – se desta vez Danilo levou azar, na outra falhou feio diante do Sevilla, pelas oitavas de final.

Dias antes da partida, o técnico Zidane já havia defendido o jogador, constantemente convocado pela seleção brasileira, das críticas da exigente torcida do Real. “Me parece injusto porque é um profissional e é uma alegria vê-lo treiná-lo 100%. Ele é um profissional que se entrega sempre. Pode atuar bem ou mal, mas vejo ele jogando bem como todos, embora, é claro, ele possa fazer melhor”, avaliou Zidane.

O técnico francês disse ainda que Danilo tinha sua confiança absoluta. A torcida estará com ele e com a equipe. Sobretudo, ele tem o apoio dos companheiros e do treinador, o que é o mais importante. Eu não estou 100% com ele, mas sim 1000% porque é um jogador que me encanta.” Abaixo, as principais piadas envolvendo Danilo:

