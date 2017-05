Brasileirão: Corinthians vence mais uma vez fora de casa

O Corinthians conquistou neste domingo sua segunda vitória consecutiva como visitante no Campeonato Brasileiro. Em Goiânia, a equipe paulista venceu o Atlético-GO por 1 a 0 e chegou a sete pontos na competição. Os goianos, campeões da Série B na temporada passada, continuam sem marcar pontos no torneio.

Assim como havia feito contra o Vitória, no domingo anterior, o Corinthians decidiu a partida com uma jogada bem trabalhada por seu ataque. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Guilherme Arana tabelou com Romero e deu ótimo passe para Rodriguinho marcar.

No segundo tempo, o Corinthians controlou bem a partida. O Atlético avançou em busca do empate, mas raramente incomodou a retaguarda do time campeão paulista, que desperdiçou algumas oportunidades para conquistar uma vitória mais folgada no Serra Dourada. Nos acréscimos, no entanto, o time goiano quase marcou, mas Cássio fez ótima defesa em cabeçada de Júnior Viçosa.