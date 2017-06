Boxe x MMA: Mayweather confirma superluta com McGregor

Depois de muita especulação, o boxeador multicampeão invicto Floyd Mayweather e Conor McGregor, atual detentor do cinturão peso-leve do UFC, finalmente se enfrentarão em uma luta de boxe. Quem anunciou foi o próprio lutador americano, em suas redes sociais. O embate será realizado em 26 de agosto, na cidade de Las Vegas.

Com a confirmação da luta, que teve sua negociação anunciada por Dana White, chefão do UFC, a única pendência é o local, que segue indefinido. Os mais cotados são a MGM Arena ou a T-Mobile Arena, ambos na cidade americana, de acordo com o portal “Yahoo! Sports”. White também disse que a bolsa do irlandês deve chegar a 100 milhões de dólares (pouco mais de 327 milhões de reais).

Campeão mundial em diversas categorias, entre peso-pena e peso-médio-ligeiro, Mayweather afirmou em março que deixaria sua aposentadoria (ele abandonou os ringues em setembro de 2015) apenas para lutar com o irlandês. Em maio, White havia afirmado que McGregor já estava com sua parte acertada para a luta, mas foi somente nesta quarta-feira que Mayweather confirmou o acordo.