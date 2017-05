Bia Haddad pressiona 15ª do mundo, mas está fora de Roland Garros

A tenista brasileira Bia Haddad se despediu de Roland Garros na tarde desta segunda-feira, em sua estreia na chave principal de um Grand Slam. A tenista paulista, que venceu as três partidas da fase qualificatória, fez mais uma boa partida, mas caiu diante da russa Elena Vesnina, de 30 anos, 15ª colocada do ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/4.

Bia Haddad, que completará 21 anos na próxima terça-feira, vinha de vitórias sobre a espanhola Silvia Soler, a croata Jana Fetteliminou e a suíça Jil Belen Teichmann na fase classificatória e manteve um bom nível diante da experiente tenista russa. Ela teve seu saque quebrado duas vezes no terceiro set, e até conseguiu devolver uma das quebras, mas Vesnina fez valer seu favoritismo e fechou o jogo em 6 a 4.

Mesmo com a eliminação na chave principal, Bia Haddad deve subir cerca de 30 posições no ranking – é a 101ª no momento – por causa da boa campanha na fase classificatória. Com isso, poderá participar do Grand Slam seguinte, Wimbledon, na Inglaterra, sem precisar participar da fase classificatória. Recentemente, a brasileira faturou o título do ITF de Cagnes-sur-Mer, na França, além de ter avançado às quartas de final do Torneio de Praga.