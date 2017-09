Wanessa sobre noiva de Zezé: ‘Não tenho nada contra’

Anos se passam e, infelizmente, as pessoas e alguns veículos não deixam de falar sobre assuntos que ficaram no passado. Essa é a última vez que me pronuncio sobre – justamente por ter lido algumas mentiras recentemente. Separação de pais são difíceis, e nessas circunstâncias – coisas acontecem. Como filhos, é difícil passar por todo este processo. Mas passou. Hoje, meu pai está feliz em seu caminho e minha mãe também. No fim das contas, é isso o que passa a importar. Por ver o meu pai feliz, eu não tenho nenhum problema ou nada contra a Graciele – e a respeito como a mulher que o meu pai ama. E assim também será com minha mãe e quem ela decidir estar ao lado. Desejo que todos eles sejam sempre felizes e é nessa energia que me concentro! Somos uma familia como toda as outras – tivemos os nossos problemas e lidamos com isso. Meu pai e eu estamos mais unidos e próximos do que nunca. E a minha familia como um todo está feliz e seguindo em frente – e isso é tudo o que vocês precisam saber e acreditar: naquilo que vem de nós, e não de terceiros. Uma ótima semana para todos!

A post shared by Wanessa Camargo (@wanessa) on Sep 24, 2017 at 1:35pm PDT