Wagner Moura faz montagem de Noel Gallagher como Pablo Escobar

Wagner Moura fez uma pequena homenagem a Noel Gallagher. O ex-Oasis completou 50 anos nesta segunda-feira e decidiu comemorar com uma festa temática de Narcos, série da Netflix que foi protagonizada pelo brasileiro nas duas primeiras temporadas. O ator ficou sabendo e decidiu fazer uma brincadeira com Gallagher: gravou um vídeo dizendo que o músico se parece mais com Pablo Escobar do que ele e fez algumas montagens do britânico no corpo do narcotraficante, com a música da abertura da série ao fundo.

No vídeo, Moura parabeniza Gallagher. “Vi o convite da sua festa e é impressionante: você se parece muito mais com Pablo Escobar do que eu. Eu sou um grande fã, então, para celebrar, eu vou te mostrar algo que acho que vai gostar”, diz, antes das imagens aparecerem. O músico parece ter ficado feliz com a brincadeira, já que ele publicou o vídeo em sua conta no Instagram.