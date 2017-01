VÍDEO: ‘Rent’ comemora 21 anos com nova montagem brasileira

“Rent foi o musical que me inspirou a fazer musicais”, afirma Bruno Narchi, ator que interpreta o cineasta Mark e também assina a produção da nova montagem brasileira do texto, em cartaz em São Paulo. A peça, criada por Jonathan Larson, é baseada na ópera italiana La Bohème e gira em torno de oito jovens que encaram seus amores, amizades, conflitos, sexualidade e a finitude humana durante um ano de suas vidas. Larson disse, na época, ter se inspirado em seu próprio grupo de amigos.

No Brasil, a peça já foi montada em 1999 e contava com nomes como Alessandra Maestrini (Maureen), Andrea Marquee (Mimi), André Dias (Angel) e Daniel Salve (Mark). A versão foi a primeira grande produção do gênero dos musicais no país. A nova montagem, dirigida por Susana Ribeiro, traz Thiago Machado (Roger), Ingrid Gaigher (Mimi), Myra Ruiz (Maureen) e Diego Montez (Angel).

Para comemorar a maioridade do espetáculo, os atores da montagem em cartaz no Teatro Frei Caneca, em São Paulo, receberam o elenco original de 1999 para apresentar a versão em inglês de Seasons Of Love, canção mais conhecida do espetáculo.

Conheça os bastidores do musical e assista ao encontro do elenco atual com os atores da montagem original de 1999:

PRODUÇÃO

Há dois anos Narchi, que assina a produção ao lado de Bel Gomes, decidiu encabeçar o projeto de reestrear Rent no Brasil após uma conversa de camarim onde atores falavam qual musical gostariam de encenar. O texto de Larson foi o mais lembrado.

A versão atual conta com figurinos de Fause Haten, cenografia de André Cortez, visagismo do também ator Leopoldo Pacheco e versões de Mariana Elizabetsky.

Em Nova York, o musical ficou 12 anos em cartaz e é um dos maiores sucessos do circuito Off-Broadway. Vencedor de um Prêmio Pullitzer de Teatro pela obra, Larson faleceu vítima de um aneurisma cerebral no dia 25 de janeiro de 1996, data do primeiro preview da peça.

Encontro de Maureens: Myra Ruiz (2017) e Alessandra Maestrini (1999)

Thiago Machado é Roger

Thiago Machado (Roger) e Ingrid Gaigher (Mimi)

Elenco de RENT

Elenco da nova montagem de RENT

Ingrid Gaigher dá vida a Mimi

Elenco da nova monatgem de RENT

Diego Montez como Angel e Bruno Narchi como Mark

Myra Ruiz (Maureen) e Priscilla Borges (Joanne)

Serviço:

A peça fica em cartaz no Teatro Frei Caneca, em São Paulo, até o dia 29 de março.

Os ingressos variam entre R$100,00 (inteira) e R$50,00 (meia) .