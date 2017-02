Vídeo mostra o quase-acidente aéreo provocado por Harrison Ford

O site americano TMZ divulgou um vídeo exclusivo do quase-acidente aéreo provocado por Harrison Ford no último dia 14 de fevereiro. O ator pilotava seu avião particular quando pousou na pista errada do aeroporto John Wayne, na Califórnia, passando próximo a outra aeronave, com mais de 100 passageiros a bordo.

O vídeo é um compilado de imagens gravadas pelas câmeras de segurança do local, e mostra o exato momento em que o avião de Ford pousou, por ângulos diferentes De acordo com o site da revista Variety, Ford chegou a perguntar aos controladores se o outro avião deveria estar abaixo dele. Foi quando os controladores avisaram que o ator estava pousando na pista de apoio em vez da pista que havia sido indicada a ele, sobrevoando um Boeing 737 que estava parado.

Ford tem ampla experiência como piloto de aviões. Este, porém, não é o primeiro incidente aéreo que o ator se envolve. Em 2015 ele precisou fazer um pouso de emergência em um campo de golfe na Califórnia por causa de uma pane no motor da aeronave que pilotava. Ele quebrou um braço e sofreu ferimentos na cabeça.