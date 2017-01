Vídeo de maus-tratos de ‘4 Vidas de um Cachorro’ é investigado

Os produtores do filme Quatro Vidas de Um Cachorro se comprometeram a investigar um vídeo de maus tratos a animais, exibido pelo site TMZ, que mostra um treinador aparentemente forçando um pastor alemão a entrar em águas turbulentas no set de filmagens. O diretor Lasse Hallstrom reconheceu na quarta-feira, no Twitter, que estava “muito perturbado com o vídeo” e acrescentou: “Eu não testemunhei essas ações. Estávamos todos empenhados em proporcionar um ambiente amoroso e seguro para todos os animais no filme. Me foi prometido que uma investigação completa desta situação está em andamento e que qualquer irregularidade será relatada e punida”.

A produtora Amblin Entertainment e a distribuidora Universal Pictures também emitiram uma declaração conjunta ao site Entertainment Weekly, que diz que a equipe de produção “seguiu protocolos rigorosos para promover um ambiente ético e seguro para os animais.” Eles acrescentaram: “Enquanto continuamos a rever as circunstâncias mostradas nas filmagens editadas, Amblin está confiante de que grande cuidado e preocupação foi mostrado para o pastor alemão Hércules, bem como para todos os outros cães durante toda a produção do filme.”

Josh Gad, que dubla o cão no filme e nunca foi ao set, expressou sua preocupação com as imagens no Twitter. “Estou abalado e triste por ver qualquer animal colocado em uma situação contra sua vontade”, disse ele, acrescentando que também pediu ao estúdio “uma explicação para essas imagens perturbadoras”.

Entenda o caso – No vídeo divulgado pelo site TMZ, um cachorro da raça Pastor Alemão, cujo nome seria Hercules, é segurado e obrigado a entrar numa piscina com forte correnteza, mesmo visivelmente apavorado. Na cena que estava sendo gravada, o cachorro salva uma criança de um afogamento num rio.

O vídeo foi gravado com câmera escondida por um dos membros da equipe de gravação em novembro de 2015, de acordo com o site. O site ainda revelou que, para conseguir fazer a gravação, o diretor interrompeu a cena e, na volta, o cachorro gravou a cena de forma mais espontânea, sem precisar ser jogado na água.

O filme conta a história de um cachorro que renasce várias vezes para ajudar diversas famílias. O longa estreia no Brasil na próxima semana, no dia 26 de janeiro. Algumas ONGs de direitos dos animais pediram por um boicote à produção.

(Com Estadão Conteúdo)