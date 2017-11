Vencedor do Oscar com ‘Cinema Paradiso’ é acusado de assédio

O diretor italiano Giuseppe Tornatore, que em 1990 venceu o Oscar de filme estrangeiro por Cinema Paradiso, desmentiu formalmente neste sábado ter importunado há 20 anos uma atriz em seu escritório. O cineasta foi acusado pela atriz de televisão Miriana Trevisan, de 44 anos, de ter tentado beijá-la e acariciá-la há 20 anos, em uma entrevista à revista Vanity Fair.

“Fui ao escritório de Giuseppe Tornatore. Meu agente havia organizado a reunião (…)”, contou. “Ao fim do encontro, Tornatore me acompanhou até a porta, me empurrou contra a parede, começou a beijar meu pescoço e as orelhas, suas mãos nos meus seios”, disse Trevisan.

A atriz afirmou que conseguiu escapar e que, provavelmente, o diretor “não se lembrava” do ocorrido. Tornatore, de 61 anos, disse ao jornal La Repubblica realmente não lembrar de tal cena: “Não encostei um dedo nela. Lembro de um encontro cordial e rejeito estas acusações”, completou – ele cogita apresentar uma queixa formal contra a atriz.

O suposto caso foi revelado no momento em que cresce a lista de figuras importantes de Hollywood e de outros lugares do mundo, incluindo políticos, acusados de agressão sexual ou estupro, após o escândalo inicial que envolveu o produtor Harvey Weinstein.