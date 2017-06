Ui: Paolla Oliveira atende celular de cabeça para baixo em novela

Jeiza (Paolla Oliveira) está tão afoita para colocar Rubinho (Emilio Dantas) atrás das grades que esqueceu de virar o celular quando um colega trouxe um aparelho com a ligação que anunciava a localização do garçom-traficante. A cena foi ao ar no capítulo desta segunda-feira de A Força do Querer e, é claro, fez a alegria da moçada nas redes sociais. Rubinho foi detido em casa na cena final do capítulo da novela das 9 da Globo.

Este não é o primeiro erro envolvendo celulares, essa novíssima tecnologia, em novelas. Neste ano, a atriz Isabelle Drummond foi flagrada com um smartphone em uma cena de Novo Mundo. O detalhe é que, embora parte do público ignore o pano de fundo da história, a trama das 6 se passa no Brasil oitocentista.

A prisão de Rubinho vai empurrar Bibi (Juliana Paes) para o mundo do crime. A estudante de direito vai tomar o lugar do marido no tráfico de drogas que vem sustentando a família — e passará a se chamar Bibi Perigosa, como a traficante da vida real. A saída de Rubinho de cena também vai abrir espaço para o retorno de Caio (Rodrigo Lombardi), que tentará resgatar o relacionamento com a ex-namorada.

Confira abaixo a repercussão do erro de Paolla Oliveira, a policial Jeiza, no Twitter:

Jeiza falando com o celular cabeça pra baixo KKKKKKKKKK EU TO NO CHÃO #AForçaDoQuerer pic.twitter.com/7afqjq4v8G — GREGO (@GregoMalandro) June 6, 2017

Égua jeiza usa o celular ao contrario kkkkkk#AForcadoQuerer — Matheus Queiroz (@queiroz_matheuz) June 6, 2017