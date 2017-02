Trilha sonora de ‘Cinquenta Tons’ lidera ranking da ‘Billboard’

A trilha sonora de Cinquenta Tons Mais Escuros estreou no topo da Billboard 200, levantamento feito pelo site da revista americana que lista os álbuns mais ouvidos da semana nos Estados Unidos. De Zayn Malik e Taylor Swift até John Legend, Nick Jonas e Tove Lo, a coletânea reúne grandes nomes da música pop atual interpretando canções “picantes”, compostas exclusivamente para o filme.

Para levantar os álbuns mais populares da semana, a Billboard criou um sistema de equivalência, baseado na quantidade de vendas do disco físico, reprodução em serviços de streaming, como Spotify, e venda online da faixa – 1.500 reproduções do álbum em serviços de streaming equivalem à venda de um disco físico, bem como dez músicas compradas em serviços como iTunes Store ou Amazon.

O segundo colocado no ranking foi 24k Magic, de Bruno Mars, seguido por I Decided, de Big Sean, Culture, de Migos, e Starboy, do rapper The Weeknd.