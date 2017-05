Três bons restaurantes árabes em Cuiabá

A lista a seguir, com cinco endereços, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Cuiabá 2017/2018, lançada em maio/2017:

ÁRABES

Al Manzul

Na eleição do melhor restaurante da cidade, a casa ficou em terceiro lugar de acordo com o júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. O estabelecimento tem fama internacional e na primeira fase, entre 1991 e 2013, funcionou sob o comando do libanês Salah Ayoub e a esposa Clariman. Após um hiato de dois anos, voltou em novo endereço tendo à frente Jamil Ayoub, filho do casal fundador. O suntuoso ambiente, composto de três salões temáticos e um lounge, recebe os visitantes com um aroma exclusivo de canela, cravo, café e cardamomo. As receitas são servidas em banquetes – o mais completo é o al manzul (R$ 149,90), com 21 receitas, seguido pelo baalbek (89,90), com catorze itens da especialidade. Entre outras receitas, são levadas à mesa coalhada seca, homus, esfiha, babaganuche, quibe cru, mijadra, carneiro, quiabo no molho de romã… O cliente repete quantas vezes quiser. No final, para adoçar, tem manjar de flor de laranjeira e doce de semolina. Para beber, há café árabe e chá de hortelã com água de flor de laranjeira como cortesia e uma carta que relaciona vinhos e cervejas. Avenida Arquimedes Pereira Lima, 6131, Altos do Coxipó, 65-3667-3661 (380 lugares). 19h/23h (sáb. e dom. 11hh/15h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$$

Cedros

A família dos proprietários, de origem libanesa, inspirou a cozinha da casa. Por R$ 69,90 por pessoa é possível aproveitar o bufê completo, que alinha sugestões como o arroz com lentilha, o quibe cru, tabule, tomate recheado com coalhada e outros. À la carte, há pratos executivos, como o cordeiro grelhado e guarnecido de arroz sírio, batata frita e homus (R$ 39,90). As geladeiras esfriam garrafas de cerveja original (R$ 13,00). Rua 24 de outubro, 1046, Goiabeiras, 65-3624-9134, (168 lugares). 9h/1h. Aberto em 1989. $$

Habibe

O restaurante comandado pelo libanês Zaki Fares, que chegou a Cuiabá em 1961, está entre os mais queridos da cidade. Os clientes são atraídos pelas esfihas abertas de carne ou frango e carne com queijo (R$ 17,90), que têm o tamanho de um prato de sobremesa. Também são sempre muito requisitadas entradas clássicas como a salada fatuche (R$ 27,00), que pode chegar com pão frito na chapa (R$ 4,50) e o trio composto por homus, coalhada e quibe cru (R$ 38,00). Entre os pratos quentes, há caftas de carne bovina (R$ 16,00) e de carneiro (R$ 18,00), acompanhadas por pão e creme de alho. Para beber, tem cerveja Original (R$ 10,90, 600 mililitros) e o tradicional áraque (R$ 20,00 a dose). Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 118, Praça Popular, Goiabeiras, 65-3322-2601 (90 lugares). 17/0h (fecha dom.). Aberto em 1998. $