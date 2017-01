Trailer final de ‘A Bela e a Fera’ exala romantismo

Pipocam corações na mente de quem assiste ao trailer final de A Bela e a Fera, a adaptação em live-action do conto de fadas com Emma Watson à frente do elenco. O longa tem estreia marcada para 16 de março no Brasil.

Espécie de resuminho da história, o trailer mostra Bela (Emma) ainda criança, na vila medieval em que cresceu como uma menina “à frente de seu tempo”, depois enclausurada no castelo da Fera (Dan Stevens), que descobre ser vítima de um feitiço ou maldição que se consolidará, deixando-a com aparência monstruosa para sempre, se todas as pétalas de uma determinada rosa caírem.

O vídeo também mostra como Bela primeiro se desentende com a Fera, para depois ser salva por ela, descobrir seu bom coração e se apaixonar. No final, com um colorido que beira o estilo Baz Luhrmann, ela aparece nos braços do monstro, com quem dança serelepe em um suntuoso salão.

A nova versão de A Bela e a Fera é dirigida por Bill Condon, o mesmo de Kinsey – Vamos Falar de Sexo (2004), O Quinto Poder (2013), Sr. Sherlock Holmes (2015) e A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Partes 1 e 2 (2011 e 2012).