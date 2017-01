Tove Lo, The 1975 e MØ farão shows paralelos ao Lolla em SP

O Lollapalooza 2017 divulgou nesta terça-feira as atrações das Lolla Parties — shows paralelos em São Paulo de cantores convidados do festival. Tove Lo, The 1975, MØ e Glass Animals farão apresentações mais intimistas nos dias imediatamente antes e depois do grande evento, 24 e 27 de março.

A casa de shows Audio receberá Tove Lo em 24 de março, cantora pop dona de hits como Habits (Stay High) e Talking Body. Na segunda-feira seguinte, 27, o local também sediará a apresentação da veterana The 1975. No mesmo dia, a cantora dinamarquesa MØ se apresentará junto a banda de rock Glass Animals, no Cine Joia.

Diferentemente de 2016, apenas São Paulo receberá as Lolla Parties, já sediadas no Rio de Janeiro e Curitiba. Os ingressos para as apresentações vão de 180 a 280 reais, com possibilidade de meia entrada mediante requisitos da Time 4 Fun. Os fãs de música podem adquirir as entradas pelo site do Lollapalooza, bem como na bilheteria do Citibank Hall e pontos de venda oficiais.