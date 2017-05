Tom Cruise indomável: ator confirma sequência de ‘Top Gun’

Resta saber se, como fez tantas vezes na franquia Missão Impossível, Tom Cruise, 54, vai seguir dispensando dublê. Em turnê de divulgação do longa A Múmia, que abre o filão de retomada dos monstros clássicos do estúdio Universal, o ator afirmou que vem aí uma sequência de Top Gun: Ases Indomáveis, filme que o projetou em 1986. Há anos circulam boatos sobre Top Gun 2, projeto em que Cruise trabalhava com o diretor do filme original, o britânico Tony Scott, mas que foi interrompido em 2012, quando o cineasta cometeu suicídio.

“Sim, é verdade”, afirmou Cruise ao ser questionado por um veículo australiano sobre a possibilidade de o filme vir a lume. “Provavelmente, começo a rodar no ano que vem”, disse o ator. “Vai acontecer, definitivamente vai acontecer.”

Jerry Bruckhemer, produtor de Top Gun, alimentou as expectativas ao publicar em janeiro de 2016 uma foto dele e de Tom Cruise no Twitter com a

legenda: “De volta de um fim de semana em Nova Orleans para encontrar meu velho amigo @TomCruise e discutir um pouco de Top Gun 2“.

Apesar das críticas pouco elogiosas, Top Gun, que também tinha no elenco Val Kilmer, Kelly McGillis, Meg Ryan e Tim Robbins, acabou se tornando um cult. O filme foi um sucesso de bilheteria e arrecadou 345 milhões de dólares em todo o mundo, sendo 176 milhões nos Estados Unidos e Canadá.

Tom Cruise interpreta no longa Pete “Maverick” Mitchell, um piloto talentoso da Marinha dos Estados Unidos que se apaixona por sua instrutora (Kelly McGillis) e compete com outro piloto, Tom “Iceman” Kazanski (Val Kilmer), na prestigiosa academia de pilotos Top Gun. O filme também ficou marcado pela canção Take My Breath Away (vide vídeo acima).

(Com agência France-Presse)