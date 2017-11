‘Thor’ lidera bilheteria nos EUA e repete desempenho no Brasil

Thor: Ragnarok está comandado as bilheterias ao redor do mundo. O novo longa da Marvel estrelado por Chris Hemsworth liderou pela segunda semana seguida a arrecadação no Brasil. O filme levou 1,4 milhão de pessoas aos cinemas entre quinta-feira e domingo, obtendo renda de 24,9 milhões de reais, segundo a consultoria comScore. A produção, que estreou no último dia 26 no país, tem público acumulado de 3,7 milhões de pessoas e renda total de 61,3 milhões de reais por aqui.

Nos Estados Unidos, onde estreou na quinta-feira passada, o longa dirigido por Taika Waititi também largou à frente, com arrecadação estimada em 121 milhões de dólares, de acordo com o site especializado Box Office Mojo. Foi a sétima melhor estreia de um filme do Universo Cinematográfico da Marvel, tirando a posição que pertencia a Homem-Aranha: De Volta ao Lar, que também estreou neste ano, em julho.

Thor: Ragnarok também está liderando em quase todos os mercados onde já estreou, como Portugal, França, Reino Unido e África do Sul.

Bilheteria brasileira

O segundo lugar na lista brasileira do último fim de semana ficou com Depois Daquela Montanha. Protagonizado por Kate Winslet e Idris Elba, o filme obteve público de 151.076 pessoas e arrecadação de 2,8 milhões de reais. Na terceira posição está Tempestade: Planeta em Fúria, com público de 110.810 pessoas e bilheteria de 1,8 milhão de reais. Fechando o top 5 estão A Noiva (arrecadação de 1,8 milhão de reais) e Big Pai, Big Filho (arrecadação de 1,7 milhão de reais).