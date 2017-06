Thaila Ayala é dublada – por outra – em trailer de ‘Pica-Pau’

Os brasileiros que assistirem à versão dublada do trailer do filme Pica-Pau, divulgado nesta quarta-feira, talvez estranhem a voz de Thaila Ayala. Uma das protagonistas do longa que leva para o cinema o famoso personagem do desenho animado, a brasileira fala em inglês no longa-metragem. Mas, no trailer dublado que saiu agora, é outra atriz que dá voz à sua personagem, Brittany.

Segundo a assessoria de imprensa do filme no Brasil, essa troca não vai se repetir nas cópias dubladas que serão lançadas no país. O filme tem estreia marcada para outubro. A própria Thaila vai dublar suas falas em português – ainda bem.

A brasileira interpreta a namorada de Lance Walters (Timothy Omundson), vigarista que tem o plano de construir sua casa no meio da floresta onde mora o Pica-Pau. Disposto a defender seu lar, o pássaro começa a atrapalhar a vida do casal das mais variadas maneiras.

O filme, feito com o público brasileiro em mente, já que o Brasil é o país que mais consome os desenhos do personagem no mundo, foi dirigido por Alex Zamm, de Inspetor Bugiganga 2 (2003). O longa é uma mistura de live action (filme comum com atores) e CGI (animação usada para fazer o Pica-Pau).

O desenho do pássaro foi criado em 1940 por Walter Lantz. Seus 166 episódios já foram exibidos em mais de 155 países, em 105 idiomas diferentes.