Tela pintada por Hitler é atacada com chave de fenda na Itália

Uma tela pintada por Adolf Hitler foi atacada por um homem com uma chave de fenda. A investida, contudo, não foi bem-sucedida, já que o quadro possui uma película especial que protege as pinturas de ataques do tipo. O homem foi perseguido, mas conseguiu escapar. As informações são do jornal The Telegraph.

A obra é parte da exposição Museu da Loucura, de Goya a Bacon, que tem como tema a insanidade, em Salò, na Itália. Durante os dois últimos anos da guerra, a cidade serviu como uma espécie de refúgio para Benito Mussolini e os fascistas remanescentes.

Segundo os curadores da mostra, a tela de Hitler é perfeita para o tema, já que trata de uma grande guerra, um episódio de loucura. “Nada é mais maluco do que fazer uma guerra”, diz Vittorio Sgarbi.

Na abertura, Sgarbi defendeu a exibição da obra assinada pelo ditador nazista. “É uma porcaria, foi pintada por um homem desesperado e melancólico. Diz muito sobre a psique do Hitler. Ela não mostra grandiosidade, mas sim miséria.”