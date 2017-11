Teatro de Londres conta 20 queixas de assédio contra Kevin Spacey

O teatro Old Vic de Londres anunciou nesta quinta-feira que recebeu um total de vinte denúncias de conduta inapropriada — leia-se assédio sexual — por parte de Kevin Spacey, que foi diretor artístico do local, durante uma investigação sobre o ator americano.

A investigação sobre a gestão de Spacey no Old Vic teve início depois que o ator Anthony Rapp declarou ter sido assediado por ele em 1986, quando tinha apenas 14 anos e os dois estavam com espetáculos na Broadway. Na ocasião, Rapp disse ter certeza de que “muitos outros” o seguiriam e denunciariam o ator. A partir daí, pipocaram denúncias no teatro Old Vic, cuja direção artística Spacey assumiu em 1999.

Também na ocasião da fala de Rapp, o astro de House of Cards usou o seu perfil no Twitter para pedir desculpas públicas, culpar a bebida por seu mau comportamento e sair do armário — o que foi visto como uma tentativa de jogar uma cortina de fumaça sobre a denúncia de Anthony Rapp.

Spacey, de 58 anos, recebeu o Oscar por seus papéis nos filmes Os Suspeitos e Beleza Americana e o Prêmio Tony, o Oscar do teatro americano, por Proibido Amar, e atuou como diretor artístico da companhia teatral londrina Old Vic por dez anos.