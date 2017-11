Tatá Werneck para fã que a chamou de feia: “Rafa não reparou”

Tão rápida e afiada quanto em seu programa Lady Night, do Multishow, a atriz e humorista Tatá Werneck se defende com ironia de eventuais ofensas de internautas. A última rebatida certeira foi nesta quarta-feira, depois que uma internauta a criticou no comentário de uma foto sua no Instagram. “Sabe ser feia”, escreveu a seguidora desconhecida.

“Sei mesmo, obrigada! É uma das minhas habilidades, modéstia à parte. Mas também toco flauta, piano, bateria, fiz três faculdades, ajudo uma galera, cuido de animais abandonados… Mas você tem razão. Ser feia é o que faço de melhor”, respondeu. E ainda citou o namorado ator e músico. “Obrigada por reparar. Rafa (Vitti) ainda não reparou. Tô correndo contra o tempo aqui.” A resposta foi acompanhada de centenas de mensagens de apoio de seus fãs.

Em junho, Tatá também não deixou barato quando outra seguidora criticou a diferença de idade entre ela e o namorado, 12 anos mais novo. Na época, quando o relacionamento estava começando, a atriz publicou uma foto de uma viagem de férias dos dois. “Aff, tanto homem, vai ficar com um moleque. Estão pegando para criar, kkk, Deborah Secco e companhia”, escreveu uma hater nos comentários.

“Tanto homem babaca. Tanto homem agressivo. Tanto homem mau caráter. Tanto homem mentiroso. Tanto homem deslumbrado. Tanto homem antiético. Tanto homem sem coração bom. Tanto homem que não te trata como uma rainha. Tanto homem que não te faz feliz. Tanto homem que não respeita as mulheres. Fique com eles, eu fico com o meu”, devolveu.