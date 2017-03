Tango, jazz e MPB vão embalar série de concertos da TUCCA

A tradicional série Concertos Internacionais da TUCCA (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer) inicia sua temporada 2017 no dia 19 de abril, com espetáculos que vão do tango ao jazz até uma apresentação do pianista Cesar Camargo Mariano, que vai unir elementos da MPB com a música clássica. Os concertos acontecerão na Sala São Paulo e a renda arrecadada será revertida para o tratamento de crianças e adolescentes carentes com câncer tratados pelo Hospital Santa Marcelina.

Seis espetáculos completam a programação de 2017. Quem abre os concertos, no dia 19 de abril, é o duo de pianistas Bishara Haroni e Yaron Kohlberg, um palestino e outro israelense. A apresentação seguinte da série está marcada para 10 de maio, sob a responsabilidade do argentino Daniel Binelli e quinteto, que farão uma apresentação de tango, com a presença dos dançarinos Claudio Hoffman e Pilar Alvarez.

Cesar Camargo Mariano vai apresentar seu projeto Joined no dia 5 de julho. O pianista paulistano deve entregar canções de MPB ao lado de músicos da Orquestra Filarmônica de Berlim e da Orquestra Sinfônica de Bucareste.

No dia 26 de setembro, será a vez da cantora de jazz Jane Monheit subir ao palco. O estilo se repete no dia 18 de outubro, com o pianista Chick Corea e o baterista Steve Gadd. Encerrarão a série, no dia 7 de novembro, a violoncelista Natalie Clein e orquestra de câmara Salzburg Chamber Soloists sob a batuta do maestro Lavard Skou-Larsen.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone (11) 2344-1051, pelo e-mail ingressos@tucca.org.br, pelo aplicativo TUCCA e pelo site de vendas Ingresso Rápido. Os valores são: 280 reais (Setor I), 240 reais (Setor II), 180 reais (Setor III), 100 reais (Setor IV) 80 reais (Setor V) e 60 reais (Setor VI).

Iniciada em 2001, a iniciativa já foi vista por mais de 80.000 espectadores e beneficiou 3.000 jovens. Passaram pelo palco da série artistas como o pianista Nelson Freire, as cantoras Ute Lemper e Dee Dee Bridgewater e o grupo Swingle Singers, entre outros.