Taís Araújo sobre estreia no ‘Saia Justa’: ‘Dá um medinho’

Escolhida como a nova integrante do programa Saia Justa, do canal pago GNT, Taís Araújo falou sobre a nova experiência ao site oficial da atração. “A expectativa é a melhor possível. Estou um pouco apreensiva, dá um medinho. Mas é gostoso, é um programa que eu gosto, que tem temas que me interessam”, disse. Taís vai estrear em março junto com Astrid Fontenelle, Mônica Martelli e uma quarta integrante, que ainda não foi escolhida.

Sobre os temas que ela gostaria de abordar no programa, ela cita educação e maternidade. “Educação, é tudo o que eu acho que falta para a gente como país. Saúde, maternidade, acho sempre incrível, porque a gente vai aprendendo com os nossos filhos diariamente como ser mãe. O feminino, porque a gente está nessa transformação, questões de gênero”, afirmou.

A atriz também falou que já acompanhava o programa como espectadora. “Sempre que eu via, sentia falta de uma pergunta, um ponto de vista diferente, e eu sentia vontade de estar ali. Tem a vantagem de voltar a ser ao vivo neste ano, acho que o público pode participar também. Queria levar as pessoas mais diversas para aquele sofá, pessoas que têm origens muito diferentes da nossa, histórias diferentes da nossa, que possam trazer outros assuntos, novos olhares sobre os assuntos.”

Na terça-feira, Taís publicou uma foto da primeira reunião do Saia Justa neste ano, posando ao lado das companheiras de elenco. Astrid e Mônica já apresentavam a atração ao lado da jornalista Barbara Gancia e da atriz Maria Ribeiro, que deixaram o programa no ano passado.