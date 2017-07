Strzeminski enfrenta ditadura soviética em cinebiografia

O artista de vanguarda Wladyslaw Strzeminski é tema da cinebiografia Afterimage, do diretor polonês Andrzej Wajda, vencedor do Oscar honorário por seus cinquenta anos dedicados ao cinema. Na produção, o pintor enfrenta a ditadura soviética enquanto lida com as dificuldades físicas – ele não possuía um braço e uma perna.

Pouco conhecido do público brasileiro, Strzeminski é reverenciado no mundo da arte por seu traço construtivista de curvas simples e cores fortes. A produção foi a última assinada por Wajda, que morreu aos 90 anos, em 2016.

O longa, que representou a Polônia na disputa por uma vaga no Oscar de filme estrangeiro em 2017, chega aos cinemas brasileiros em 3 de agosto. Confira abaixo, em primeira mão, o trailer de Afterimage.