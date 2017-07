‘Stranger Things 2’ ganha cartaz e data de estreia

A Netflix divulgou um novo cartaz da segunda temporada da série Stranger Things. Em um vídeo animado, a imagem mostra os quatro garotos do elenco infantojuvenil em suas bicicletas, enquanto olham para uma figura sinistra no céu. Ao fim do vídeo, o canal de streaming confirma a data de estreia: 27 de outubro.

Stranger Things se tornou um fenômeno da Netflix logo após seu lançamento, em julho de 2016. Para além do hype entre o público, o programa conquistou a crítica, o que lhe rendeu duas indicações ao Globo de Ouro e uma celebrada vitória na cerimônia do prêmio do Sindicato dos Atores.

Todo o elenco da atração retorna para a segunda temporada, que deve se passar um ano após os eventos da primeira fase.