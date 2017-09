Steven Tyler sofreu convulsão após show em São Paulo, diz site

O cantor Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, sofreu uma convulsão após o show da banda em São Paulo, na noite do último domingo, segundo uma fonte próxima ao grupo ouvida pelo site do jornal americano The Boston Globe. Na terça-feira, a banda anunciou que, por questões de saúde do músico de 69 anos, iria cancelar o resto da turnê na América Latina, que incluía um show em Curitiba na quarta-feira.

De acordo com o Boston Globe, não está claro o que causou a convulsão ou se Tyler recebeu algum diagnóstico antes de voltar aos Estados Unidos. Ao comunicar o cancelamento das apresentações, o Aerosmith incluiu uma aspa do vocalista, que disse que sua vida não estava “ameaçada”. “Preciso lidar com isso agora, descansar um pouco, receber cuidados médicos imediatamente para sustentar e manter minhas futuras performances… Eu prometo que voltarei”, disse.

O Aerosmith se apresentou no Rock in Rio, na quinta-feira (21), e em São Paulo, no domingo, como parte da programação do festival São Paulo Trip. A banda ainda tocaria em Curitiba, em Santiago do Chile (no sábado, 30 de setembro), em Rosario, na Argentina (na terça-feira, 3 de outubro) e em Monterrey, no México (no sábado, 7 de outubro).