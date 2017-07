Site da HBO cai durante exibição de ‘Game of Thrones’

Nem os sites da HBO resistiram à estreia mundial da sétima temporada de Game of Thrones. Durante a exibição do novo episódio da série, neste domingo, o site principal do canal, HBO.com, ficou fora do ar. O serviço de streaming HBO Go também apresentou problemas para muitos usuários, que não conseguiam acessar o conteúdo da nova temporada.

Quem tentava entrar no site principal encontrava uma mensagem de erro, afirmando que havia um problema para carregar a página. No serviço de streaming, alguns usuários reclamaram de o episódio não aparecer disponível e outros tiveram problemas para carregar o vídeo. As plataformas só ficaram normalizadas na metade final do episódio que dá início à penúltima temporada da série.

De acordo com a revista americana The Hollywood Reporter, um porta voz do canal confirmou que a HBO apresentou interrupções na América Latina e técnicos da área estavam trabalhando para arrumar os erros. A quantidade de pessoas assistindo ao programa aumentou devido ao fato de a emissora ter aberto a exibição para não-assinantes.

No ano passado, os expectadores da série já tinham sofrido uma experiência similar durante o episódio da Batalha dos Bastardos na última temporada.