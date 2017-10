Shakira e Gerard Piqué estão separados, diz site

O site espanhol Cotilleo noticiou que Shakira e Gerard Piqué estão se separando. De acordo com a publicação, a cantora colombiana já deixou a casa da família em Barcelona. Nenhum dos dois comentou a notícia até agora.

A última vez em que Shakira e Piqué foram vistos em público foi no aniversário do jogador Lionel Messi, na Argentina, em junho. De acordo com o site, os dois querem manter um ambiente seguro para os filhos, Milan (de 4 anos) e Sasha (de 2 anos).

O jogador e a cantora mantêm um relacionamento desde 2010. Os motivos da separação não foram divulgados, mas uma fonte próxima à colombiana haveria afirmado que foi Shakira quem pediu o divórcio.

Agora, Piqué começará o treinamento com a Seleção Espanhola para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Enquanto isso, Shakira prepara a turnê El Dorado, de divulgação do seu novo álbum, de mesmo nome. O show de abertura acontecerá no dia 8 de novembro, na Alemanha. A cantora já confirmou que passará pelo Brasil, mas as datas das apresentações na América Latina ainda não foram anunciadas.