Seu Jorge surge como Pixinguinha em 1ª imagem de cinebiografia

Seu Jorge divulgou nesta quarta-feira a primeira imagem do filme Pixinguinha – Um Homem Carinhoso, em que interpreta o protagonista. Em postagem no seu perfil do Instagram, o cantor aparece ao lado de Taís Araújo, no papel da esposa de Pixinguinha, Beti, e o filho do casal no filme, Alfredinho. “Essa é a família Vianna”, escreveu o autor de Burguesinha na legenda da foto.

Pixinguinha – Um Homem Carinhoso acompanhará a trajetória do “pai” da música brasileira, como era conhecido o músico, de sua infância a morte, aos 75 anos. Denise Saraceni e Allan Fitterman dirigem o longa, que contará também com Lázaro Ramos como o pai do protagonista, Afonso Vianna. A produção ainda não tem previsão de estreia.

Autor das músicas Carinhoso, Batuque na Cozinha e Lamento, Pixinguinha é um dos maiores expoentes da música popular brasileira. Nascido Alfredo da Rocha Vianna Filho, foi cantor, compositor, arranjador e maestro. Hoje, é considerado responsável pela difusão do choro, gênero musical tipicamente brasileiro.