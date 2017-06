Sequência de ‘Mary Poppins’ ganha primeiras imagens. Confira

zoom_out_map 1 /6 Filme "A Volta de Mary Poppins" (EW/Divulgação)

zoom_out_map 2 /6 Diretor Rob Marshall, durante gravações do filme Gravação "A Volta de Mary Poppins" (EW/Divulgação)

zoom_out_map 3 /6 Filme "A Volta de Mary Poppins" (EW/Divulgação)

zoom_out_map 4 /6 Filme "A Volta de Mary Poppins" (EW/Divulgação)

zoom_out_map 5 /6 Filme "A Volta de Mary Poppins" (EW/Divulgação)

zoom_out_map 6/6 Filme "A Volta de Mary Poppins" (IMDB/Divulgação)

Cinquenta anos depois do filme original, Mary Poppins finalmente vai ganhar uma sequência, A Volta de Mary Poppins. O longa ganhou suas primeiras imagens nesta quarta-feira, divulgadas pelo site da revista Entertainment Weekly. As fotos mostram Emily Blunt (A Garota no Trem) como a babá e Lin Manuel-Miranda (Moana) como seu amigo Jack, o aprendiz de Bert, parceiro musical de Poppins interpretado por Dick Van Dyke no primeiro longa. Meryl Streep também estará na produção como uma prima da babá, e aparece nas fotos de bastidores.

No filme, Mary Poppins volta a visitar os gêmeos Jane (Emily Mortimer) e Michael Banks (Ben Whishaw ) 25 anos após os acontecimentos do primeiro filme, quando a esposa de Michael morre. Agora banqueiro e artista, Michael continua a viver na casa de número 17 da Cherry Tree Lane junto com seus três filhos. Ele recebe a visita da irmã, uma fervorosa sindicalista, na tentativa de superar a tragédia.

Dirigido por Rob Marshall (Chicago), A Volta de Mary Poppins estreia no Natal de 2018 nos Estados Unidos. Ainda não há previsão de estreia para o Brasil.