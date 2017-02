Se cuida, Bela Gil. Angelina Jolie come aranha e escorpião

Bela Gil tem muito que aprender. Angelina Jolie mostrou conhecimento na arte da culinária exótica ao cozinhar, comer e servir para os filhos uma mistura de escorpiões, tarântulas e insetos durante a viagem da família ao Camboja.

“Acho que insetos sempre foram parte da dieta. Mas creio que, na verdade, eles estão mais relacionados com a sobrevivência durante a guerra”, explicou a atriz sobre o hábito ao canal BBC. “Quando as pessoas estavam morrendo de fome, elas conseguiram sobreviver comendo coisas como estas.”

A atriz afirmou que já tinha comido os bichinhos em outras ocasiões em que visitou país – foi lá que ela adotou Maddox, em 2002.

Angelina e os filhos estão no país para divulgação do filme First They Killed My Father, dirigido por ela. O roteiro é inspirado na história real da escritora Loung Ung, que fugiu com a família durante a perseguição da ditadura do Khmer Vermelho, que causou um genocídio no Camboja.

Confira abaixo o vídeo de Angelina cozinhando o almoço: