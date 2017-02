SBT bate Globo em audiência com ‘A Praça É Nossa’

O programa A Praça É Nossa chegou aos 11 pontos de audiência na noite desta quinta-feira e deixou o SBT em primeiro lugar, à frente da Globo. Enquanto enfrentava o Jornal da Globo, entre 23h50 e 00h34, o humorístico ficou empatado com média de 9,6 pontos, segundo a medição do Ibope. Entre 00h35 e 00h57, o programa comandado por Carlos Alberto de Nóbrega superou a série americana Flash, exibida pela emissora carioca, marcando 9,7 pontos de média e 11,2 de pico, contra 7,2 da emissora carioca.

A Globo, líder de audiência, tem enfrentado constantes quedas do tipo. Em janeiro, a Record superou a programação matinal da Globo por dois dias. Em ambas as ocasiões, a liderança do canal de Edir Macedo somou mais de 3 horas.