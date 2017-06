Sandy dá lição — de português — em seguidores no Twitter

Quem conhece Sandy, sempre polida, educada e contida nas palavras, deve imaginar que ela se segurou o quanto pôde antes de passar um verdadeiro corretivo em seus seguidores no Twitter. Formada em Letras e ex-jurada do Soletrando, aquele velho quadro ortográfico do Caldeirão do Huck, na Globo, a cantora não se conteve nesta segunda-feira e pediu que os usuários da rede de microblog parassem de colocar a vírgula onde não deviam.

“Aí, pessoal!”, escreveu Sandy, mostrando que sabe também o que é vocativo e que ele também pede vírgula. “Não existe vírgula entre sujeito e predicado, combinado? Obgda”, tuitou. Ao final da mensagem, provavelmente com a paciência no limite, indicou o Google para eventuais dúvidas: “(‘Defina sujeito e predicado’? Pergunta pro Google. Grata.)”.

Para não deixar no ar a suspeita de que se tratava dela própria escrevendo, Sandy encerrou a mensagem com um simpático emoticon que pisca o olho. Confira: