Sandy dá bronca em fã por publicar fotos de seu filho

Sandy sempre tentou manter sua vida privada longe dos holofotes, ainda mais quando o assunto é seu filho, Theo. Exemplo disso aconteceu recentemente, quando a cantora repreendeu um fã que fez uma montagem com fotos da criança e publicou no Instagram. A homenagem foi feita por causa do aniversário de 3 anos de Theo, no último sábado. Sandy comentou: “Você sabe que eu não gosto que publiquem fotos do meu filho. Por favor, apague esse post. Obrigada”.

O fã ainda tentou justificar a homenagem, respondendo: “Poxa vida. Sério mesmo?! Fiz com tanto carinho e amor que tenho por você e toda a sua família. Cuidei para pegar somente fotos que já saíram na mídia e a maioria é do Tamanho Família, que saiu na TV e tal”. O internauta se referiu à participação da cantora no programa apresentado por Márcio Garcia da Rede Globo, em que foram exibidos vídeos caseiros, enviados por Lucas Lima, marido de Sandy.