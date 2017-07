Sandy briga com fãs que tentaram filmar camarim: ‘É crime, tá?’

Sandy deu uma nova bronca nos fãs via Twitter. Depois de fazer um show em Florianópolis, a cantora foi reclamar da atitude de alguns dos seus admiradores pela rede social. “Só um recado básico: filmar através do vitrô do camarim sem a autorização de quem está dentro dele é crime, tá? Fica a dica”, afirmou. A queixa ainda continuou em um pequeno tuíte: “E fotografar também. Mais noção, por favor”.

E fotografar também. Mais noção, por favor. — Sandy Leah (@SandyLeah) July 16, 2017

A reclamação veio depois de Sandy repreender a um de seus seguidores no Instagram, que tinha feito uma homenagem com fotos do seu filho, Theo, de três anos no último mês. “Você sabe que eu não gosto que publiquem fotos do meu filho. Por favor, apague esse post. Obrigada”, comentou a cantora na época.