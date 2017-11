Sam Smith tem álbum mais vendido dos EUA pela primeira vez

O álbum The Thrill of It All, de Sam Smith, garantiu ao cantor britânico sua primeira liderança na parada de álbuns Billboard 200, na semana de 3 a 9 de novembro, superando os lançamentos da banda Maroon 5 e do cantor Blake Shelton, de acordo com dados da Nielsen SoundScan divulgados nesta segunda-feira. O disco vendeu mais de 237.000 unidades em sua primeira semana.

A parada Billboard 200 contabiliza unidades de vendas de álbuns, vendas de faixas digitais avulsas (dez músicas equivalem a um álbum) e atividade em streaming (1.500 reproduções equivalem a um álbum).

O single mais recente de Taylor Swift, Call It What You Want, liderou a parada de faixas digitais, que mede vendas online de singles, com 67.000 unidades vendidas. O álbum Reputation, de Taylor, vendeu mais de 717.000 cópias na sexta-feira, em seu primeiro dia, de acordo com dados da BuzzAngle Music, e deve estrear no topo da parada Billboard 200 na próxima semana.