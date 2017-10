Sam Smith: ‘Me sinto tanto homem quanto mulher’

Sam Smith dispensa rótulos quanto a sua identidade de gênero. Em entrevista ao The Sunday Times, o cantor revelou que não se enxerga como um homem cisgênero — que nasceu com a genitália masculina e se identifica como homem. “Eu não sei qual nome eu daria, mas me sinto tanto homem quanto mulher”, elaborou.

Já na adolescência, o cantor começou a se vestir como mulher. Ele também contou que sempre que viaja a Sidney, na Austrália, visita a loja House of Priscilla, referência em acessórios para drag queens. “Eu saio comprando tudo, salto alto, vestidos. Me divirto muito”, comentou ele. Sam também conta que, em certo momento de sua vida escolar, só usava roupas de mulher: “Passei dois anos e meio fazendo maquiagem para ir à escola, colocava cílios postiços, leggings e casacos de pele”.

O cantor, que recentemente foi flagrado aos beijos com o ator Brandon Flynn, o Justin de 13 Reasons Why, também lembrou a época em que assumiu ser homossexual. “Eu tinha muito medo de dizer algo errado e ofender alguém. Eu tinha 19 anos quando comecei a escrever meu primeiro álbum, tinha acabado de me mudar de uma cidade do interior onde eu era, literalmente, o único gay. Não sabia muito bem como me expressar”, disse ele.