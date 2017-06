Salário de Gal Gadot é 1% do que ganhou Ben Affleck por ‘Batman’

Se hoje ela é bem conhecida pelo bem sucedido Mulher-Maravilha, primeiro filme solo da heroína da DC Comics, quando assinou contrato com a Warner Bros. para três filmes na pele da amazona Diana Prince, a israelense Gal Gadot não tinha ainda super-poderes para negociar um bom cachê. Isso — além, é claro, da costumeira diferença salarial entre homens e mulheres — ajuda a explicar por que a atriz ganhou apenas 1,14%, pelo filme, do que o colega Ben Affeck vai receber por Batman, solo do Homem-Morcego sem data para estrear.

Com o sucesso de Mulher-Maravilha, veio à tona uma notícia da revista americana Variety de 2014, segundo a qual Gal assinou um contrato para três filmes — Batman vs Superman (2016), Mulher-Maravilha e Liga da Justiça, que estreia no final deste ano — a 300.000 dólares cada um.

Por Batman, segundo notícia da Elle australiana, Affleck assinou um acordo de 26,3 milhões de dólares. Já o britânico Henry Cavill recebeu um cachê mais modesto, 14 milhões de dólares, por Homem de Aço.

Gal Gadot terá a chance de negociar um salário melhor se houver um Mulher-Maravilha 2. É o mínimo que se espera depois do sucesso do filme, perto dos 600 milhões de dólares em bilheteria mundial. E de todo o empoderamento que está na essência da personagem.