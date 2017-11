Sabrina Sato fala sobre saída do ‘Pânico’: ‘Perdão, meus amigos’

A apresentadora Sabrina Sato pediu perdão ao elenco do programa Pânico, que deixou em 2013 para comandar um programa solo na Record. Alçada à fama pelo Big Brother Brasil, o reality show da Globo, Sabrina iniciou carreira no humorístico no mesmo ano, onde permaneceu por uma década.

O pedido de perdão surgiu durante entrevista ao jornalista Alvaro Leme. Em certo momento, ele comenta com ela os vídeos mais populares do seu canal no Youtube: uma entrevista com Mirella Santos, ex-Latino e atual Wellington Muniz (outro ex-Pânico), e um da atriz Antônia Fontenelle, que na ocasião pedia perdão a Flavia Alessandra. Na sequência, pergunta se Sabrina não quer pedir perdão ao Pânico.

A apresentadora compra a proposta. “Perdão, meus amigos”, diz Sabrina. “Ai, gente, mas eu amo eles, sabia? A gente ainda se fala, falei com o Daniel hoje. Mas é igual ex-namorado. No início, tem aquela magoinha, sempre um sofre mais do que o outro. Mas depois… todo mundo fala que o Emílio tem um carinho muito grande por mim, e eu tenho por ele, os meninos todos. A gente se fala, eu encontro com eles, a gente conversa.”

Em outro momento da conversa, Sabrina relembra seu gosto por farras. “Eu vou aos eventos sociais e me jogo”, diz ela. “É verdade, eu lembro no casamento da Wanessa Camargo”, responde Leme. “Sabe que eu não lembro?”, diz Sabrina, rindo, ao que Alvaro insinua, “Eu sei porque você não se lembra”. A apresentadora não se faz de rogada e conta tudo: “Eu bebi todas e dei PT. Fui parar na enfermaria. E vomitei no pé da Zilu”.