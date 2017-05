‘Roseanne’: a famosa série da ABC nos anos 1980 volta em 2018

A emissora de televisão americana ABC anunciou oito novos episódios da famosa série Roseanne, que foi exibida entre 1988 e 1997 e tinha os principais atores da época em seu elenco. Além de Roseanne Barr no papel-título e John Goodman como Dan Conner, o programa contava com Johnny Galecki (o Leonard de The Big Bang Theory), um Joseph Gordon-Levitt (da série 3rd Rock from the Sun) criança e um jovem George Clooney em onze episódios, como Booker Brooks. Ainda não se sabe quem voltará para os novos capítulos. A nova temporada será apresentada em 2018, informou a ABC, ao anunciar sua grade de programação para o biênio 2017-2018.

Roseanne é considerada, nos Estados Unidos, uma das maiores séries dos anos 1980 e 1990. A história conta trata da vida dos Conner, mostrando suas questões financeiras e pessoais. É um retrato do país raramente mostrado para o público.

“As alegrias e as dificuldades dos Conner são tão atuais e divertidas hoje quanto eram naquela época, e nada retrata tão bem os Estados Unidos modernos como Roseanne”, elogiou o presidente da ABC Entertainment, Channing Dungey, citado no comunicado oficial.

(Com agência France-Presse)